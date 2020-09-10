لويدز: مطالبات التأمين المتعلقة بالجائحة ستصل إلى 5 مليارات جنيه

توقعت شركة "لويدز" البريطانية للتأمين أن تصل المطالبات التأمينية المتعلقة بجائحة كورونا إلى خمسة مليارات جنيه.



وجاء ذلك بعد أن سجلت الشركة خسائر نصف سنوية هي الأولى لها وبقيمة 400 مليون جنيه نتيجة للجائحة مقارنة بأرباح بـ2.3 مليار جنيه.

وذكرت الشركة أنها دفعت مطالبات تعويض بقيمة 2.4 مليار جنيه في النصف الأول من العام.

وأوضحت المجموعة في بيان سابق، أن خسائر قطاع التأمين جراء فيروس كورونا المستجد ستكون شبيهة بالسنوات التي شهدت كوارث طبيعية كبرى مثل الإعصار كاترينا عام 2005 وأعاصير هارفي وإيرما وماريا عام 2017.

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وتتوزع الخسائر المتوقعة هذه السنة بين 107 مليارات دولار من التعويضات (لإلغاء مناسبات أو التأمين على السفر مثلا) و96 مليار دولار من تراجع قيمة محافظ الاستثمار. وأوضح المدير العام لمجموعة لويدز جون نيل أن "قطاع التأمين في العالم يدفع تعويضات للشركات والأشخاص المتضررين جراء كوفيد-19 من خلال عدد كبير من التغطيات المختلفة".

وتتوقع شركة التأمين التي تعتبر من أعرق شركات لندن تعود أصولها إلى القرن السابع عشر، أن تدفع 4,3 مليار دولار لزبائنها في العالم. وحذرت من أن هذا المبلغ قد يرتفع أكثر في حال تواصلت تدابير الحجر لعدة أشهر إضافية.

ووضعت المجموعة توقعاتها بحسب سيناريو يبقي على قواعد التباعد الاجتماعي الصارم يليها تليين تدريجي للقيود على طول النصف الثاني من السنة.