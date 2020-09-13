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بنك أردني بصدد شراء فروع عودة اللبناني في الأردن والعراق

المصدر: العربية.نت
بنك عودة
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وقع بنك المال المعروف باسم "CAPITAL BANK" في الأردن، اتفاقية غير ملزمة وحصرية للاستحواذ على الأعمال المصرفية لفروع الأردن والعراق لبنك عودة اللبناني.

وذكر البنك أنه حصل على موافقة البنك المركزي الأردني والعراقي لإتمام الاستحواذ على فروع بنك عودة وشراء موجوداتها ومطلوباتها.

وسيجري بنك المال دراسة نافية للجهالة لكافة المناحي المتعلقة بالصفقة.

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وكان بنك عودة قد أعلن تحقيق أرباح بلغت قبل خصم ضرائب الدخل نحو 975 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح في بيان، أنه سجل صافي أرباح بلغت نحو 651 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري. وأشار إلى أن إجمالي أصوله قاربت نحو 77 مليار جنيه، في حين ارتفعت حقوق الملكية إلى 7 مليارات جنيه مصري في يونيو 2020.

ووفق نتائج أعمال البنك، فقد سجل معدل كفاية رأس المال نحو 24.98%، وهو ما يعكس الكفاءة المالية للبنك وقدرته على التوسع في الاستثمارات والتمويل.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك عودة، محمد بدير، إن المؤشرات الإيجابية للبنك تأتي كدفعة قوية تعضد من تواجد البنك في السوق المصرفي المصري بقوة واستكمالا لخططه التوسعية بمصر.

وأوضح أن محفظة التجزئة المصرفية بلغت ما يقرب من 9 مليارات جنيه في يونيو 2020، مقارنة بما يقرب من 8 مليارات جنيه في ديسمبر 2019 بنسبة زيادة قدرها 13%.

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