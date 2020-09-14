الإمارات دبي الوطني يوقع مذكرة تفاهم مع مصرف إسرائيلي

قال بنك هبوعليم، أكبر مصرف في إسرائيل، في بيان اليوم الاثنين إنه وقع مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصرف في الإمارات العربية، بينما يتحرك البلدان نحو إقامة علاقات.

وهذا هو أول اتفاق مصرفي بين بنوك في البلدين منذ أن وافقا على تطبيع العلاقات بموجب اتفاق رعته الولايات المتحدة.

وقال بنك هبوعليم في البيان "مذكرة التفاهم تمثل سبقا تاريخيا لأن البنكين يتطلعان لتعزيز روابط التعاون في أعقاب إقامة علاقات مالية واقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل".

ومن المقرر أن توقع دولة الإمارات، إلى جانب البحرين، اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل الثلاثاء في حفل بالبيت الأبيض يستضيفه الرئيس دونالد ترمب.

وتحدثت إسرائيل والبلدان العربيان الخليجيان عن الفرص الاقتصادية التي ستجلبها العلاقات الرسمية وتم بالفعل توقيع بضع اتفاقيات للتعاون في مجال أنشطة الأعمال.