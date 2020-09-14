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كريدي أجريكول يرتب قرضا لمشروع مصري بـ 1.9 مليار يورو

المصدر: دبي - العربية.نت
كريدي أجريكول يرتب قرضا لمشروع مصري بـ 1.9 مليار يورو 
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تتولى مجموعة كريدي اجريكول، ترتيب وتسويق قرض مشترك بقيمة 1.9 مليار يورو لصالح مشروع المونوريل، وفقا للعضو المنتدب للبنك بيير فيناس.

وقال إن مصرفه يساهم في التمويل المشترك لمشروع المونوريل بمبلغ 200 مليون يورو من إجمالي 1.9 مليار يورو بصفتها المرتب الرئيسي ومسوق التمويل، وفقا لجريدة الشروق.

وأضاف أن كريدي أجريكول يدرس جميع الفرص الاستثمارية، التي يمكن أن يعمل بها أو يوسع نشاطه فيها، قائلا "نحن مستمرون في تمويل الاقتصاد الحقيقي وحريصون على المشاركة في المشاريع الهامة في جميع القطاعات في مصر حيث توجد دائمًا فرص كثيرة".

كلمات دالّة

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