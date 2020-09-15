"سيتي بنك" يخطط لتخفيض للوظائف يصل إلى 1%

أعلن "سيتي بنك" أنه سيبدأ هذا الأسبوع بتخفيض للوظائف يصل إلى 1% من قوته العاملة عالميا.

وينضم بذلك لبنوك أخرى مثل WELLS FARGO، التي قررت اللجوء إلى تخفيض في الوظائف نتيجة لتراجع معدلات النمو المتوقعة بسبب استمرار تأثير الجائحة.

يأتي هذا القرار بعد أن توقع الرئيس المالي التنفيذي تراجعا بإيرادات البنك في الربع الثالث بالإضافة إلى ارتفاع في المخصصات لتجنب الخسائر المتوقعة بسبب الجائحة.

موضوع يهمك وقعت مجموعة "سيتي غروب" المصرفية الأميركية في خطأ جديد يتعلق بسندات قيمتها نحو مليار دولار إذ قامت المجموعة بإرسال إشعار... خطأ فادح جديد من سيتي بنك بقيمة مليار دولار.. ما هو؟ قصص خاصة

يذكر أن مجموعة "سيتي غروب" كانت قد أعلنت في نهاية أغسطس الماضي، أن تحويل مبلغ 900 مليون دولار إلى مقرضي شركة مستحضرات التجميل Revlon جاء بسبب "خطأ بشري".

إذ لم يحدد أحد موظفي المجموعة يدويًا خيارات النظام الصحيحة في برنامج تشغيل القرض الخاص به.

وأشارت المجموعة إلى أنها وضعت بعد هذه الحادثة ضوابط إضافية كبيرة، مؤكدة أنها تدرك أن خطأ تشغيليا من هذا النوع يعتبر غير مقبول.