رغم اعتراض هيئة الاستثمار.. بيتك ينتخب مجلس إدارة جديد

انتخب بيت التمويل الكويتي "بيتك" مجلس إدارة جديد لـ3 سنوات، على الرغم من طلب الهيئة العامة للاستثمار تأجيل انعقاد الجمعية العمومية، بسبب ما يبدو أنه اعتراض على آلية اختيار العضوين المستقلين في مجلس الإدارة.

وتعد الهيئة العامة للاستثمار المساهم الأكبر في البنك بنسبة 24%، فيما تمتلك الجهات الحكومية مجتمعة 48%، إلا أن مجموعات من القطاع الخاص تسيطر على معظم مقاعد مجلس الإدارة.

موضوع يهمك أعلن وزير المالية براك الشيتان، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار قرر الطلب إلى بيت التمويل الكويتي "بيتك"، تأجيل... هيئة الاستثمار الكويتية تطلب تأجيل الجمعية العمومية لبيتك شركات

ومن المتوقع أن يظل حمد المرزوق رئيسا لمجلس الإدارة، فيما فاز بالمقعدين المستقلين في مجلس الإدارة كل من نور الرحمن عابد وأحمد مشاري الفارس.

يذكر أن (بيتك)، وهو أكبر بنك إسلامي في الكويت، قد فسخ في مايو الماضي عقد الرئيس التنفيذي للمجموعة، مازن الناهض.

يأتي هذا القرار وسط أنباء عن خلاف في الرأي مع رئيس مجلس الإدارة، حمد المرزوق، في شأن خطط الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد البحريني.

وكان بيت التمويل الكويتي "بيتك"، قد أعلن في يوليو الماضي احتلاله المركز الأول ضمن تصنيف إصدارات السوق الأولية لبرنامج "IILM" الذي زاد حجمه على تسعة مليارات دولار ضمن 29 إصداراً.

وتربّع بيت التمويل الكويتي "بيتك"، على صدارة قائمة المتداولين الرئيسيين في إصدارات برنامج (IILM) لسوق الصكوك الأولية لعام 2019، ضمن 11 بنكاً ومؤسسة مالية مختلفة على المستويين الإقليمي والعالمي، حسب تصنيفات مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية (IILM) التي استندت إلى معايير مهنية معتمدة.