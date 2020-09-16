"الخليج الدولي" يبيع سندات لأجل 5 سنوات بنصف مليار دولار

أظهرت وثيقة أن بنك الخليج الدولي يبيع سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار عند 205 نقاط أساس فوق متوسط المبادلة.

وكانت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم إي إس)، قد أعلنت في مارس الماضي عن تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية من بنك الخليج الدولي، وهي اتفاقية مرابحة عامة لتمويل المشاريع الجديدة.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول" آنذاك، إن قيمة التمويل تبلغ 60 مليون ريال، ومدته عام يسدد في 10 مارس 2021.

مما يذكر أن بنك الخليج الدولي يعد ضمن البنوك العاملة في المملكة منذ حوالي عقدين من الزمان، كما أن خدمات "ميم" المصرفية الرقمية للأفراد من بنك الخليج الدولي انطلقت لأول مرة قبل خمسة أعوام؛ حيث تقدم منتجات مبتكرة للأفراد متوافقة مع أحكام الشريعة.