مذكرة تفاهم بين "أبوظبي الإسلامي" وبنك لئومي الإسرائيلي

وقع بنك "أبوظبي الإسلامي" مذكرة تفاهم مع بنك لئومي الإسرائيلي، وذلك في إطار تطبيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية مع إسرائيل.

وقال أبوظبي الإسلامي، في بيان، إن الاتفاق يهدف لفتح فرص جديدة للأعمال والتجارة أمام العملاء ودعم سفر الأفراد إلى إسرائيل أو الشركات التي تتطلع إلى الاستفادة من دخول سوق جديدة.

وكان بنك هبوعليم، أكبر مصرف في إسرائيل، قد أعلن في بيان الاثنين، أنه وقع مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصرف في الإمارات العربية، بينما يتحرك البلدان نحو إقامة علاقات.

موضوع يهمك قال بنك هبوعليم، أكبر مصرف في إسرائيل، في بيان اليوم الاثنين إنه وقع مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصرف... الإمارات دبي الوطني يوقع مذكرة تفاهم مع مصرف إسرائيلي بنوك وتمويل

وكان ذلك يمثل أول اتفاق مصرفي بين بنوك في البلدين منذ أن وافقا على تطبيع العلاقات بموجب اتفاق رعته الولايات المتحدة.

وقال بنك هبوعليم في البيان "مذكرة التفاهم تمثل سبقا تاريخيا لأن البنكين يتطلعان لتعزيز روابط التعاون في أعقاب إقامة علاقات مالية واقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل".

وشهد العالم يوم أمس توقيع دولة الإمارات، إلى جانب البحرين، اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في حفل بالبيت الأبيض استضافه الرئيس دونالد ترمب.

وتحدثت إسرائيل والبلدان العربيان الخليجيان عن الفرص الاقتصادية التي ستجلبها العلاقات الرسمية، وتم بالفعل توقيع بضع اتفاقيات للتعاون في مجال أنشطة الأعمال.