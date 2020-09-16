تحالف يسعى لشراء 14.5% من البنك الأهلي المتحد مصر

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، إنها تدرس مشروع عرض شراء اختياري مقدم من البنك الأهلي المتحد البحرين، وشركة مصر استراتيجيا للاستثمار على أسهم الأهلي المتحد مصر.

وأوضحت الهيئة أن العرض يشمل نحو 43 مليون سهم تمثل حتى نسبة 14.5%، والمكملة لنسبة 100% من أسهم البنك بسعر 29.7 جنيه للسهم.

الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية- الكويت تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية البنك الأهلي المتحد - البحرين بنسبة 18.6%.

وتمتلك الهيئة العامة للتأمين الصحي 10%، والتمدين الاستثمارية 7.5%، وسالم الصباح بنسبة 5.6%.