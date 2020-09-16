مصرف الإمارات الإسلامي يبيع صكوكاً بـ500 مليون دولار

أظهرت وثيقة أن مصرف الإمارات الإسلامي قد باع صكوكا لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار عند 150 نقطة أساس فوق متوسط المبادلة.

وبحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي ترتب العملية، فإن المصرف عيّن الإمارات دبي الوطني كابيتال، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وستاندرد تشارترد لترتيب مكالمات مع مستثمرين.

وبدأت الاتصالات مع المستثمرين أول من أمس قبيل الإصدار القياسي، الذي يتوقف على ظروف السوق.

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وكانت أرباح مصرف الإمارات الإسلامي قد تراجعت بـ62% في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، لتصل إلى 155 مليون درهم.

ويأتي هذا الضغط على النتائج بسبب اتخاذ البنك لمخصصات بقيمة 224 مليون درهم خلال الفترة، علما أن البنك كان قد عكس مخصصات بقيمة 17 مليون درهم بنهاية فترة المقارنة وهي الربع الأول من 2019.

وهبطت الموجودات بنسبة 3% لتصل إلى 62.9 مليار درهم، كما انخفض الدخل الإجمالي للبنك ليبلغ 641 مليون درهم، كما انخفضت هوامش الدخل الممول بواقع 10 نقاط أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بسبب تراجع معدلات الربح.

وفيما يتعلق بنتائج البنك لعام 2019، فقد أعلن عن ارتفاع صافي أرباحه نسبة 15%، مقارنة بعام 2018 لتصل إلى 1.06 مليار درهم.