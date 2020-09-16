بلومبرغ: أكثر من 30 بنكا تستأنف خفض الوظائف هذا العام

أظهر تحليل أجرته وكالة بلومبرغ أن أكثر من 30 بنكا عالميا في كل من أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا وأفريقيا عاودوا تقليص عدد موظفيهم بعد أن توقفوا عن فعل ذلك خلال فترة إجراءات الإغلاق بفعل أزمة كورونا.

وأشار التحليل إلى أن إجمالي الخسائر في الوظائف المعلن عنها في القطاع المصرفي منذ بداية هذا العام يصل إلى نحو 64 ألف وظيفة.

وكان سيتي غروب قد أعلن هذا الأسبوع استئنافه لخفض الوظائف مستهدفاً أقل من 1% من القوى العاملة العالمية لديه.

وشدد البنك على أن عملية الخفض لن تكون ملحوظة تزامناً مع عملية التوظيف التي طبقها في الفترة الماضية.

وتأتي عملية خفض الوظائف لدى سيتي غروب في الوقت الذي يواجه فيه تراجعاً محتملاً في الإيرادات وزيادة في مخصصات خسائر القروض في الربع الجاري مع استمرار أزمة وباء "كورونا".

كما شدد البنك على أنه سيبذل أفضل ما في وسعه لدعم كل شخص بما في ذلك توفير فرصة التقدم لوظائف أخرى متاحة ومكافآت إنهاء الخدمة.