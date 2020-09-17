المركزي الياباني يبقي على أسعار الفائدة عند معدل -0.1%

أبقى البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة دون تغيير عند معدلاتها السالبة كما كان متوقعاً، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ خطوات إضافية للتيسير النقدي إذا ما تطلب ذلك.

وتعهد المركزي بإبقاء عائد السندات الحكومية ذات العشرة أعوام عند الصفر في المئة.

وكان المركزي قد أطلق في شهر مايو الماضي برنامج اقتراض خصص للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك للتخفيف من الآثار الناجمة عن جائحة كورونا.

موضوع يهمك أعطى الأداء الضعيف لليرة التركية دفعاً جديداً، نحو شراء الذهب.حيث عمدت الكثير من الأسر التركية إلى شراء الذهب والخزائن... 5000 طن من الذهب "مخزنة" في منازل الأتراك.. والليرة تئن أسواق المال

وفي سياق متصل، أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة قابعة قرب الصفر يوم أمس الأربعاء وتعهد بأن تظل كذلك إلى أن يصبح التضخم بصدد أن "يتجاوز على نحو متوسط" هدف البنك المركزي البالغ 2% "لبعض الوقت".

ويأتي ذلك في إطار تحول في السياسة النقدية أُعلن الشهر الماضي ويستهدف التعويض عن سنوات التضخم الضعيف والسماح للاقتصاد بمواصلة خلق فرص العمل لأطول فترة ممكنة.

وشهد بيان سياسة البنك المركزي تحولا أيضا من هدف تحقيق الاستقرار بأسواق المال إلى تنشيط الاقتصاد، إذ قال المجلس إنه سيبقي على مشتريات السندات الحكومية عند معدلات لا تقل عن الوتيرة الحالية البالغة 120 مليار دولار شهريا، لكن مع إضافة أن الهدف من ذلك يتمثل جزئيا في توفير أوضاع مالية "تيسيرية" في المستقبل، وفقا لما نقلته "رويترز".