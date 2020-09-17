غرامة تأخير التمويل من البنوك السعودية يجب ألا تتجاوز قسطاً واحداً

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي أن غرامة تأخیر التمویل التي یتم فرضھا من قبل البنوك یجب ألا تتجاوز ما یعادل قسطا واحدا خلال كامل فترة التمویل.

وقال أمین عام لجنة الإعلام والتوعیة المصرفیة والمتحدث باسم البنوك السعودیة الدكتور طلعت حافظ إنه وفقا لما نصت علیه تعلیمات "ضوابط التحصیل للعملاء الأفراد" فإنه لا یحق لجھة التمویل فرض غرامات تأخیر أو رسوم تحصیل تزید عن المبلغ المستحق وبحد أعلى قیمة قسط واحد لكامل فترة التمویل، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية.

أثارت رسائل عامة أرسلھا أحد البنوك المحلیة لعملائھا تفید بفرض رسوم مالیة 300 ریال كرسوم تأخیر سداد القسط الشھري للتمویل سیتم البدء في تطبیقھا بشھر أكتوبر المقبل حیث وصلت تلك الرسالة لجمیع العملاء الحاصلین على تمویل من قبل البنك، لیكتفي البنك وعبر حسابه الخاص بخدمة العملاء عبر "تویتر" بإیضاح أن الرسالة عامة لجمیع العملاء، وھي مجرد تذكیر بتاریخ استحقاق القسط والرسوم المترتبة عند تأخیر السداد في حال لم یتم سداد القسط الشھري.

وأضاف أنه "في حال لم یتم سداد القسط خلال 30 یوما من تاریخ الاستحقاق فسیتم احتساب غرامة 300 ریال، علما بأن الرسالة عامة ولا تمثل بالضرورة أن المتلقي لدیه تأخیر".