"الإمارات الإسلامي" يؤكد إصدار صكوك بـ 500 مليون دولار

أكد مصرف الإمارات الإسلامي الخبر المتداول في وسائل الإعلام، بخصوص إصداره صكوكاً وقال في بيان لسوق دبي المالي، أمس، إنه أصدر صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات.

وكانت تقارير أشارت إلى أن المصرف عيّن بنوكاً لترتيب إصدار صكوك مقومة بالدولار. وأغلق السهم، أمس، مرتفعاً بنسبة 0.93% عند 4.35 دراهم بعد التداول على 8.4 ملايين سهم، بقيمة 36.4 مليون درهم من خلال 315 صفقة.

وتراجعت أرباح مصرف الإمارات الإسلامي بـ62% في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، لتصل إلى 155 مليون درهم.

ويأتي هذا الضغط على النتائج بسبب اتخاذ البنك لمخصصات بقيمة 224 مليون درهم خلال الفترة.

علما أن البنك كان قد عكس مخصصات بقيمة 17 مليون درهم بنهاية فترة المقارنة وهي الربع الأول من 2019.

وهبطت الموجودات بنسبة 3% لتصل إلى 62.9 مليار درهم ، كما انخفض الدخل الإجمالي للبنك ليبلغ 641 مليون درهم، كما انخفضت هوامش الدخل الممول بواقع 10 نقاط أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بسبب تراجع معدلات الربح.

وفيما يتعلق بنتائج البنك لعام 2019، فقد أعلن عن ارتفاع صافي أرباحه نسبة 15%، مقارنة بعام 2018 لتصل إلى 1.06 مليار درهم.