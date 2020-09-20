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"ساما" تصدر مبادئ الالتزام للبنوك والمصارف التجارية

المصدر: دبي - العربية.نت
مؤسسة النقد العربي السعودي
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أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، صدورَ مبادئ الالتزام للبنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية، والتي ستحل محل دليل الالتزام بالأنظمة للبنوك العاملة في المملكة الصادر في عام (1429هـ / 2008م).

ويأتي إصدار هذه المبادئ ضمن جهود مؤسسة النقد الرامية إلى تعزيز الممارسات السليمة في المؤسسات المصرفية وتفعيل الأدوار الرقابية فيها، إلى جانب التأكيد المستمر على أن تكون سياسات وإجراءات الالتزام فعالة ومطبقة.

كما تؤكد هذه المبادئ أن لدى الإدارة العليا في المؤسسات المصرفية إجراءات تصحيح مناسبة لمعالجة أي حالة من حالات عدم الالتزام أو القصور عند رصدها.

مبادئ الالتزام للبنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية

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كلمات دالّة

#السعودية, #ساما
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