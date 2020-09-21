شراكة بين لئومي الإسرائيلي و"موانئ دبي" لتعزيز التجارة

أعلن بنك لئومي الإسرائيلي وموانئ دبي العالمية، اليوم الاثنين، عن اتفاق شراكة لتعزيز التجارة بين إسرائيل وبقية الشرق الأوسط.



وقال لئومي، أحد أكبر البنوك في إسرائيل، في بيان إن ذلك يتضمن تمويلا محتملا لتطوير قطاع الموانئ الإسرائيلي.

موضوع يهمك قال سلطان بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الشركة... موانئ دبي للعربية: مستعدون للتعامل مع موانئ إسرائيل إذا وجد الطلب شركات





من جانبها، أفادت موانئ دبي العالمية، في بيان منفصل، أن مذكرة التفاهم تتضمن تبسيط متطلبات رأس المال العامل من أجل تحسين تدفق الشحنات والحلول الرقمية للخدمات اللوجستية المتكاملة للتخلص من أي أوجه قصور في سلاسل الإمداد.



وفي الأسبوع الماضي، أعلنت موانئ دبي العالمية، المملوكة للحكومة، أنها ستدخل في شراكة مع مجموعة إسرائيلية للمنافسة على إدارة أحد الميناءين الرئيسيين في إسرائيل.



يأتي ذلك بعد إعلان الإمارات وإسرائيل اتفاقا تاريخيا لتطبيع العلاقات الشهر الماضي.

وكان بنك لئومي الإسرائيلي قد وقع مذكرة تفاهم مع كل من بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني.

الاتفاقية مع بنك لئومي أتت بعد يوم من توقيع بنك الإمارات دبي الوطني، مذكرة تفاهم مع "بنك هبوعليم"، أحد أكبر البنوك في إسرائيل، حيث تم توقيع الاتفاقية بحضور هشام عبد الله القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، وشاين نيلسون الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، ودوف كوتلر الرئيس التنفيذي في "بنك هبوعليم".

وأكد دوف كوتلر الرئيس التنفيذي في "بنك هبوعليم"، على أهمية هذه الاتفاقية، ويمثل إنجازاً لافتاً، سيمكن العملاء في إسرائيل من إجراء معاملات مصرفية مباشرة مع دولة الإمارات، وبالتالي مع دول أخرى.