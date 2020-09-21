"الإمارات الإسلامي" يستكمل إصدار صكوك بنصف مليار دولار

نجح مصرف "الإمارات الإٍسلامي"، في استكمال إصدار للصكوك بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات ضمن برنامجه لإصدار شهادات صكوك بقيمة 2.5 مليار دولار، وحصل هذا الإصدار على تصنيف A+ (مستقر) من وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني.

وسيتم إدراج الإصدار الفريد في بورصة ناسداك دبي ويورونكست دبلن، وفقا لبيان صادر عن البنك. وأظهر المستثمرون إقبالاً قوياً أدى إلى وصول قيمة طلبات الحجوزات إلى 1.2 مليار دولار، بما يعادل 2.4 ضعف حجم الإصدار الفعلي مع معدل أرباح بنسبة 1.827%، وهو أقل معدل يحققه مصرف إماراتي في السنوات العشر الماضية.

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وتميزت قاعدة المستثمرين بتنوعها الكبير، حيث تم تخصيص 41% منهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و28% في آسيا، و17% للمستثمرين الخارجيين في الولايات المتحدة الأمريكية و14% في أوروبا، وفقا للبيان.

وتولت المؤسسة العربية المصرفية؛ وسيتي غروب؛ وبنك دبي الإسلامي؛ والإمارات دبي الوطني كابيتال؛ اتش اس بي سي؛ وستاندرد تشارترد؛ والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مهام مديري الاكتتاب ومديري الطرح المشتركين للصفقة.

وقال صلاح أمين، الرئيس التنفيذي في "الإمارات الإسلامي": "أكد الإصدار دون شك على ثقة المستثمرين القوية في إمكانات ’الإمارات الإسلامي‘ ومسيرة نموه اللافتة. ويسعدنا أن نشهد هذه الاستجابة الواسعة على كل من المستثمرين العالميين والإقليميين، والتي تعتبر دعماً وإشارة إيجابية على قوتنا الائتمانية والقيمة الكبيرة التي نقدمها للمستثمرين".