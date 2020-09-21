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مصر: بنكان يلغيان شهادات بعائد 15% بعد جمع 24 مليار دولار 

المصدر: دبي - العربية.نت
بنكان مصريان يلغيان شهادات بعائد 15% بعد جمع 24 مليار دولار 
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ألغى أكبر بنكين حكوميين في مصر شهادات استثمار بعائد بلغ 15% بعد أن بلغت حصيلة مبيعاتهما من تلك الشهادات 383 مليار جنيه (24 مليار دولار).

قال بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي بالبلاد، في بيان صحفي اليوم الاثنين إنه تقرر إيقاف إصدار شهادة "ابن مصر" السنوية ذات عائد 15%، والتي بلغت حصيلتها خلال الفترة الماضية 103 مليارات جنيه (6.57 مليار دولار).

ونقلت صحيفة مصرية عن يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري قوله إن مصرفه "أوقف إصدار الشهادات ذات عائد 15%... الشهادة جمعت 280 مليار جنيه منذ صدورها".

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وأصدر بنك مصر والبنك الأهلي المصري تلك الشهادات في مارس/آذار الماضي.

ويعقد البنك المركزي المصري اجتماعا للجنة السياسات الخميس المقبل لبحث أسعار الفائدة وسط توقعات بتثبيتها.

وأبقت اللجنة على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المنعقد في 13 أغسطس من هذا العام للمرة الرابعة على التوالي بعد قرار خفض سعر الفائدة 300 نقطة أساس في اجتماعها الطارئ يوم 16 مارس، انخفض التضخم السنوي ليصل إلى 3.4% في أغسطس من 4.2% في الشهر السابق مع انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2% على أساس شهري، مقارنة بزيادة بنسبة 0.4% في يوليو على أساس شهري، وذلك وفقاً للبيانات الصدارة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

كلمات دالّة

#بنك_مصر, #البنك_الأهلي, #استثمار, #شهادات
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