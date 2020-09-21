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"أبوظبي الأول" يعين بنوكا لإصدار سندات رأسمال إضافي

المصدر: العربية.نت
بنك أبوظبي الأول
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عين بنك "أبوظبي الأول" مجموعة من البنوك لترتيب إصدار سندات رأسمال إضافي من المستوى الأول.

وأظهرت وثيقة مرتبي الإصدار أن السندات قابلة للاسترداد بعد ست سنوات.

واختار البنك كلاً من "سيتي" و "إتش إس بي سي" و"ستاندرد تشارترد" لإصدار السندات.

وكانت مصادر قد كشفت الشهر الماضي أن البنك الأكبر في الإمارات يعتزم إصدار سندات رأسمال إضافي في سبتمبر، مرجحا أن تبلغ قيمتها 750 مليون دولار.

وسندات رأس المال الإضافي من المستوى الأول هي من أعلى أدوات الدين مخاطرة التي يمكن لمصرف أن يصدرها، وعلى الرغم من أنها مصممة لتكون ذات طبيعة دائمة إلا أن المقرضين يمكنهم استدعاء السندات بعد مدة محددة.

وفي يونيو، قرر أبوظبي الأول استرداد سندات رأسمال إضافي من المستوى الأول بقيمة 750 مليون دولار في أول موعد للاستدعاء.

كلمات دالّة

#سندات, #بنك أبوظبي الأول, #بنوك
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