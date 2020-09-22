عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق بنوك وتمويل

أرباح القطاع المصرفي الروسي تواصل التعافي في أغسطس

المصدر: موسكو - رويترز
البنك المركزي الروسي
رابط مختصر

قال البنك المركزي الروسي إن أرباح القطاع المصرفي في روسيا ارتفعت إلى 172 مليار روبل (2.26 مليار دولار) في أغسطس آب، من 131 مليار روبل في يوليو تموز مع استمرار تعافي الاقتصاد من أزمة فيروس كورونا.

وأضاف البنك المركزي أن الرقم لشهر أغسطس آب كان أعلى من المتوسط الشهري للأرباح في 2019 وسجلت معظمه بضعة بنوك كبرى وسط انخفاض قيمة الروبل.

وقال البنك المركزي إنه في الأشهر الثمانية الأولى من 2020، حققت البنوك الروسية أرباحا بلغت 933 مليار روبال.

كلمات دالّة

#القطاع المصرفي, #روسيا, #اقتصاد
إقرأ أيضاً مصر: بنكان يلغيان شهادات بعائد 15% بعد جمع 24 مليار دولار  مصر: بنكان يلغيان شهادات بعائد 15% بعد جمع 24 مليار دولار  14:46 GMT
إقرأ أيضاً "مؤسسة البترول الكويتية" تُخفض الاقتراض الخارجي إلى 12 مليار دينار "مؤسسة البترول الكويتية" تُخفض الاقتراض الخارجي إلى 12 مليار دينار 07:00 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر