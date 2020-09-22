أرباح القطاع المصرفي الروسي تواصل التعافي في أغسطس

قال البنك المركزي الروسي إن أرباح القطاع المصرفي في روسيا ارتفعت إلى 172 مليار روبل (2.26 مليار دولار) في أغسطس آب، من 131 مليار روبل في يوليو تموز مع استمرار تعافي الاقتصاد من أزمة فيروس كورونا.



وأضاف البنك المركزي أن الرقم لشهر أغسطس آب كان أعلى من المتوسط الشهري للأرباح في 2019 وسجلت معظمه بضعة بنوك كبرى وسط انخفاض قيمة الروبل.



وقال البنك المركزي إنه في الأشهر الثمانية الأولى من 2020، حققت البنوك الروسية أرباحا بلغت 933 مليار روبال.

