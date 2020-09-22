مصرف بحريني يقترب من الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد- مصر

حصل البنك الأهلي المتحد في البحرين على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر على طرح عرض شراء اختياري لزيادة مساهمة البنك في البنك الأهلي المتحد مصر من 85.5% حاليا إلى نحو مئة في المئة بسعر 29.7 جنيه للسهم الواحد.

وسيقوم البنك الأهلي المتحد - البحرين بطرح عرض الشراء الاختياري في الرابع والعشرين من سبتمبر المقبل.

وقالت الرقابة المالية، فى بيان، للبورصة المصرية، إن موافقتها على نشر عرض الشراء لا علاقة له بالجدوى الاستثمارية والتجارية للعرض.

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وأضاف البيان أن تحديد سعر العرض وملاءمته يقع على مسؤولية مقدِّم العرض. وألزمت الرقابة مقدِّم العرض بشراء جميع ما يُعرَض عليه من أسهم.

كما ألزمته بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محل العرض الاطلاع عليها.

وتتولى شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية عملية تنفيذ الشراء خلال الفترة المقبلة.

ويستهدف العرض شراء حوالى 43.5 مليون سهم تمثل 14.52% من إجمالى أسهم البنك الأهلى المتحد مصر.