عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق بنوك وتمويل

رئيس كريدي سويس يتوقع المزيد من الاندماج في القطاع المصرفي الأوروبي

المصدر: زوريخ – رويترز
رئيس كريدي سويس يتوقع المزيد من الاندماج في القطاع المصرفي الأوروبي
رابط مختصر

قال توماس جوتشتاين، الرئيس التنفيذي لبنك كريدي سويس اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع المزيد من الاندماج في القطاع المصرفي الأوروبي على الرغم من عراقيل تنظيمية للصفقات العابرة للحدود.

وأضاف خلال المؤتمر السنوي للرؤساء التنفيذيين الماليين لبنك أوف أمريكا ميريل لينش عبر الإنترنت: "لدينا من جانب أسعار فائدة سلبية مما سيفرض المزيد من الضغط على هوامش صافي الفائدة لجميع الأطراف داخل منطقة الفرنك السويسري ومنطقة اليورو وغيرها من البلدان الأوروبية. وفي الوقت نفسه هناك الكثير من فروع البنوك في العديد من البلدان".

وتابع "لذلك اعتقد أن الاندماج سيستمر"، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يشهد صفقات داخل الأسواق وكذلك عبر الحدود.

وعلى الرغم من زيادة العقبات المرتبطة بتشديد المتطلبات التنظيمية وإجراءات لمنع إخفاق الشركات الكبيرة، فإن جوتشتاين قال إن مثل هذه الصفقات "منطقية جدا" من حيث المبدأ.

كلمات دالّة

#أوروبا, #اندماج, #بنوك
إقرأ أيضاً HSBC يفرض تعتيما إعلاميا في مواجهة فضيحة ضخمة HSBC يفرض تعتيما إعلاميا في مواجهة فضيحة ضخمة 08:58 GMT
إقرأ أيضاً تخفيض متوقع لأسعار الفائدة في مصر بين 50 و100 نقطة تخفيض متوقع لأسعار الفائدة في مصر بين 50 و100 نقطة 11:50 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر