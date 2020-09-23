"جي بي مورغان" ينقل أصولاً إلى ألمانيا بسبب البريكست

ذكرت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ، أن بنك JPMorgan Chase يعتزم نقل 230 مليار دولار من المملكة المتحدة إلى فرانكفورت بنهاية العام الحالي نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقد تعزز عملية نقل هذه الأموال، الميزانية العمومية للبنك في فرانكفورت، ليصبح سادس أكبر مصرف في ألمانيا من حيث الأصول.

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وتمثل الأصول التي سيتم نقلها أقل من 10% من إجمالي الميزانية العمومية لـJPMorgan.

كما تمثل نحو نصف إجمالي الأصول التي تمتلكها الفروع الألمانية للبنوك الأجنبية في نهاية يونيو، وفقًا لإحصاءات البنك الاتحادي الألماني Bundesbank.