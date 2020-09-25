عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق بنوك وتمويل

"الأهلي المصري" يرتب قرضاً بملياري جنيه لمجموعة "فرج الله"

المصدر: القاهرة – خالد حسني
البنك الأهلي المصري
رابط مختصر

أعلن البنك الأهلي المصري، عن ترتيب قرض مشترك طويل الأجل بقيمة تتجاوز نحو ملياري جنيه بمشاركة 7 بنوك، وذلك لمجموعة فرج الله.

وفي بيان، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري، هشام عكاشة، إن استراتيجية البنك تهدف إلى دعم توجهات الدولة وخططها للنهوض بالصناعة وتشجيع المصانع المصرية على التوسع محليا وإقليميا، مع توفير كافة التيسيرات للمستثمرين التي تساعدهم على الاستمرار في التواجد بالسوق المصري.

وشدد رئيس البنك الأهلي المصري على أن ذلك يأتي في إطار حرص القطاع المصرفي بشكل عام والبنك الأهلي المصري بشكل خاص على تشجيع المنتج المصري وما يوفره من فرص عمل للعمالة المصرية في ضوء التحديات الحالية وما لها من تبعات اقتصادية واجتماعية، خاصة أنها تأتي في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لدعم القطاعات الصناعية لتخفيف الأعباء الملقاة على الشركات الصناعية.

وأشار إلى أن مثل تلك التحالفات تعكس قدرة البنوك على تحقيق التكامل الفعال والإيجابي لدعم استراتيجية الدولة في دفع عجلة التنمية.

كلمات دالّة

#قطاع مصرفي, #الأهلي المصري, #بنوك
إقرأ أيضاً بريطانيا تمنح مجموعة جديدة من القروض لقطاع الأعمال بريطانيا تمنح مجموعة جديدة من القروض لقطاع الأعمال 11:31 GMT
إقرأ أيضاً أستراليا تلغي قانون "الإقراض المسؤول" لتحريك الاقتصاد أستراليا تلغي قانون "الإقراض المسؤول" لتحريك الاقتصاد 05:56 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر