"الأهلي المصري" يرتب قرضاً بملياري جنيه لمجموعة "فرج الله"

أعلن البنك الأهلي المصري، عن ترتيب قرض مشترك طويل الأجل بقيمة تتجاوز نحو ملياري جنيه بمشاركة 7 بنوك، وذلك لمجموعة فرج الله.

وفي بيان، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري، هشام عكاشة، إن استراتيجية البنك تهدف إلى دعم توجهات الدولة وخططها للنهوض بالصناعة وتشجيع المصانع المصرية على التوسع محليا وإقليميا، مع توفير كافة التيسيرات للمستثمرين التي تساعدهم على الاستمرار في التواجد بالسوق المصري.

وشدد رئيس البنك الأهلي المصري على أن ذلك يأتي في إطار حرص القطاع المصرفي بشكل عام والبنك الأهلي المصري بشكل خاص على تشجيع المنتج المصري وما يوفره من فرص عمل للعمالة المصرية في ضوء التحديات الحالية وما لها من تبعات اقتصادية واجتماعية، خاصة أنها تأتي في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لدعم القطاعات الصناعية لتخفيف الأعباء الملقاة على الشركات الصناعية.

وأشار إلى أن مثل تلك التحالفات تعكس قدرة البنوك على تحقيق التكامل الفعال والإيجابي لدعم استراتيجية الدولة في دفع عجلة التنمية.