عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق بنوك وتمويل

موديز تخفض تصنيف أكبر بنكين كويتيين بعد خفض التصنيف السيادي

المصدر: دبي - العربية.نت
رابط مختصر

خفضت وكالة موديز تصنيف أكبر بنكين في الكويت، وهما بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي، في أعقاب خفض التصنيف السيادي للبلاد الأسبوع الماضي.

وبات التصنيف الجديد للوطني A1 ولبيتك A2 مع نظرة مستقرة للبنكين.

وأشارت الوكالة إلى أن قرار خفض التصنيفين يعكس ارتفاع مخاطر السيولة الحكومية وضعف الحوكمة والمؤسسات في الكويت.

لكن الوكالة أكدت أن الأداء المالي للنظام المصرفي الكويتي سيظل قويا، مشيرة إلى النهج المتحفظ لبنك الكويت المركزي، إذ قامت البنوك بتجنيب مخصصات تتجاوز بكثير ما نصت عليه المعايير المحاسبية الدولية، ما أدى إلى تجاوز تغطية المخصصات لخسائر القروض 250%.

كلمات دالّة

#موديز, #بنوك الكويت, #تصنيف الكويت, #الاقتصاد الكويتي, #اقتصاد الكويت
إقرأ أيضاً الإمارات: نمو قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة 3% الإمارات: نمو قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة 3% 09:57 GMT
إقرأ أيضاً فضيحة "علاوة" لحاكم مصرف لبنان ونوابه .. و"سلامة" ينفي فضيحة "علاوة" لحاكم مصرف لبنان ونوابه .. و"سلامة" ينفي 11:30 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر