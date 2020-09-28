مصادر: كريدي أجريكول يتخارج من السعودي الفرنسي مقابل 1.4 مليار ريال

باع بنك كريدي أجريكول الجزء الأخير من حصته في البنك السعودي الفرنسي، منهيا الاستثمار الذي استمر لعقود في أحد أكبر البنوك في السعودية، وفقًا لما ذكره شخص مطلع على الصفقة لوكالة بلومبيرغ.

واكتملت الصفقة يوم الأحد وقيمت بنحو 1.4 مليار ريال أو ما يعادل 386 مليون دولار، وفقا لمعلومات على موقع البورصة السعودية على الإنترنت لم تكشف عن البائع أو المشتري للحصة.

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وتم بيع 48.3 مليون سهم بسعر 30 ريالا للسهم. وأغلق السهم عند 32.20 ريال يوم الأحد.

ورفض بنك كريدي أجريكول التعليق على الصفقة.

وكان البنك يبيع تدريجياً حصته في السعودي الفرنسي على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث تم بيع حصة تبلغ نحو 16% أي حوالي نصف إجمالي الأسهم التي كان يملكها في البنك السعودي في ذلك الوقت، إلى الأمير الوليد بن طلال في عام 2017.

وقال البنك في وقت سابق، إنه حتى عندما يبيع الحصة في السعودي الفرنسي، فإنه يريد الحفاظ على وجود محدود في المملكة من خلال الحصول على ترخيص سعودي لوحدته المصرفية الاستثمارية.