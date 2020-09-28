بنك الرياض للعربية: سنمول مشاريع سياحية كبيرة في مناطق المملكة

أعلن الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق السدحان، في مقابلة مع "العربية"، توقيع اتفاقيتين مع صندوق التنمية السياحي، بهدف دعم القطاع السياحي في المملكة.

وأوضح أن الاتفاقية الأولى تشمل المشاريع الكبيرة، والثانية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي فيها نمو كبير وشمولية على مناطق المملكة .

موضوع يهمك وقع "صندوق التنمية السياحي" في السعودية أولى اتفاقياته مع "البنك السعودي الفرنسي" و"بنك الرياض"، في إطار مشروع لتخصيص... صندوق التنمية السياحي السعودي يوقع اتفاقية تمويل بـ42.7 مليار دولار سياحة وسفر

وفي حين لفت إلى وجود اتفاقية شراكة والتمويل بالتعاون مع الصندوق، قال إن الآلية تتمثل في قيام صاحب المشروع بتقديم طلب التمويل للبنك، ليتم دراسته من قبل البنك ومن الصندوق عبر لجانه الائتمانية وتتم الموافقة على التمويل.

وكان "صندوق التنمية السياحي" في السعودية قد وقع اليوم أولى اتفاقياته مع "البنك السعودي الفرنسي" و"بنك الرياض"، في إطار مشروع لتخصيص 160 مليار ريال لدعم المشاريع السياحية.

ويأتي توقيع الاتفاقية كخطوة تنفيذية لمذكرات التفاهم التي أبرمها الصندوق عند إطلاقه، والتي تهدف لتطوير المشاريع السياحية في المملكة.

وتتضمن الاتفاقية آلية لدعم المستثمرين في القطاع السياحي، من خلال توفير تسهيلات ائتمانية وضمانات مالية بالشراكة مع البنوك التجارية، لتسهيل عمليات التمويل للمشاريع السياحية.