باب رزق جميل تؤجل دفعات عملائها 9 أشهر لمواجهة كورونا 

أعلنت شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر، اليوم الأربعاء، عبر حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي عن مبادرتها لدعم جهود الدولة في مكافحة جائحة فيروس كورونا الجديد، وذلك بتأجيل دفعات العملاء لمدة ستة أشهر، اعتباراً من 14 مارس 2020، وتمديد برنامج تأجيل الدفعات لمدة ثلاث أشهر إضافية تنتهي بتاريخ 14ديسمبر 2020.

وقال عبدالرحمن الفهيد، مدير عام شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر، إن هذه المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي، وحرصاً على دعم الجهود المبذولة لتخفيف آثار هذه الجائحة على المواطنين والمواطنات، وفقاً لبيان صادر عن الشركة.

وأشار إلى أن شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر تعمل حالياً على طرح البرامج والمنتجات التمويلية المناسبة لأصحاب المشاريع متناهية الصغر لمواجهة آثار كورونا، وقامت شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر منذ بدأ انتشار الفيروس بتسخير جهودها الإعلامية بإطلاق الحملات التوعوية والتثقيفية، والتي تفاعل معها شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين.