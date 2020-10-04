كيف ستنعكس تصفية "أرابتك" على الدائنين والموردين؟

أوضح رئيس الاستثمار في بي أتش مباشر طلال طوقان، في مقابلة مع "العربية"، أن قرار الجمعية العمومية لـ "أرابتك" تصفية الشركة له أثر سلبي ليس فقط على القطاع العقاري، بل على المصارف والشركات المنكشفة على الشركة.

وأشار إلى أن بعد قرار التصفية، لا بد من صدور بيان توضيحي في كيفية التصرف بالأصول، وكيفية التعامل مع تحفظات المدقق، والتساؤل حالياً عما إذا كان سيتم بيع الشركات التابعة تحت مظلة "أرابتك" وعددها 25 شركة.

وعاد ليقول إن الشركة لديها ارتباطات مهمة وهي متعاقد رئيسي، مشيرا إلى أن البنوك منكشفة على نحو 1.8 مليار درهم للشركة ما بين قروض قصيرة وطويلة الأجل، ويوجد ذمم على الشركة لصالح موردين بنحو 5 مليارات درهم.

موضوع يهمك قالت مصادر مطلعة لـ العربية نت" إن الجمعية العمومية لشركة أرابتك القابضة قررت حل الشركة وتصفيتها.وأضافت المصادر أن مجلس... مصادر لـ العربية نت: عمومية أرابتك تقرر تصفية الشركة وإعلان الإفلاس قصص خاصة

وكانت مصادر مطلعة لـ العربية.نت" قد كشفت أن الجمعية العمومية لشركة أرابتك القابضة قررت حل الشركة وتصفيتها.

وأضافت المصادر أن مجلس الإدارة قام بإرسال رسالة بريدية لجميع الموظفين بالقرار الذي اتخذته الجمعية العمومية.

وتضمنت الرسالة البريدية أنه تقرر "حل الشركة والتقدم بطلب للمحكمة المختصة بطلب إعلان إفلاس الشركة وتصفيتها، والتوصية بتعيين ألكس وشركاه وماثيو وايلد أو أي طرف آخر يحدده مجلس الإدارة وفقا لما يراه مناسبا كمصف للشركة".

كما تقرر عدم استمرارية الشركة على أن يقوم مجلس الإدارة قبل إشهار الإفلاس بإطلاع أصحاب المصلحة على آثار قرار التصفية ضمن مهلة شهرين.

وقالت الشركة في بيانها للموظفين "اجتمع مساهمو أرابتك القابضة اليوم وناقشوا مستقبل الشركة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي. كما يعلم الكثير منكم، تقوم الشركة بتقييم وضعها منذ الإبلاغ عن خسارة النصف الأول من انخفاض الإيرادات في سوق البناء الضعيف. للأسف، في ظل ظروف السوق المعاكسة.

"نأسف لإبلاغكم أن مساهمي أرابتك صوّتوا على اعتماد خطة التصفية والحل بسبب الوضع المالي غير المستقر للشركة. ستخضع الشركة للتصفية تحت عهدة المحكمة ومجلس الإدارة. ستستغرق عملية التصفية وقتًا ، ونقدر تعاونك كثيرًا خلال هذه الفترة الصعبة. سنبقيك على اطلاع دائم بالخطة الشاملة ونشارك المزيد من المعلومات عند توفرها".