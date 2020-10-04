"ساما" تطرح فئة 5 ريالات مصنوعة من البوليمر.. وبدء تداولها 5 أكتوبر

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عزمها طرح فئة خمسة ريالات من العملة المصنوعة من مادة البوليمر، استناداً إلى المادة الرابعة من نظام النقد السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 6 بتاريخ 1379/07/01هـ.

وأوضحت مؤسسة النقد أنه روعي في تصميم وألوان فئة الخمسة ريالات من مادة البوليمر، لتكون مماثلة لتصميم وألوان الفئة الورقية نفسها المتداولة حالياً المصنوعة من القطن، مع مراعاة اختلاف تقنيات الصناعة والمواصفات الفنية، والعلامات الأمنية الخاصة بهذه الفئة.

وبينت "ساما" أنه سيتم طرح الكميات الأولية للفئة الجديدة للتداول، اعتباراً من يوم الاثنين 1442/02/18هـ الموافق 5/10/2020م، وذلك جنباً إلى جنب مع فئة خمسة الريالات المتداولة حالياً، وباقي فئات الإصدار السادس من الأوراق النقدية المتداولة، بصفتها عملة رسمية قانونية.

وأكدت "ساما" أنه تمت طباعة فئة الخمسة ريالات الجديدة، وفق أحدث المعايير في مجال طباعة العملة من مادة البوليمر، حيث تتميز بالعديد من المواصفات الفنية والعلامات الأمنية عالية الجودة.