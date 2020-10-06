بنك الجزيرة يوقع عقدين بـ41 مليون ريال مع "الجزيرة تكافل تعاوني"

أعلن بنك الجزيرة، اليوم الثلاثاء، عن توقع اتفاقية مع شركة الجزيرة تكافل تعاوني والتي سبق الحصول على موافقة الجمعية العامة للبنك عليها، لتقديم اتفاقية خدمات حماية محفظة التمويل الشخصي الخاصة بعملاء البنك.

وتبلغ قيمة العقد 19.2 مليون ريال، تهدف إلى حماية محفظة التمويل الشخصي الخاصة بعملاء البنك.

وتبدأ التغطية من يوم 8 أكتوبر 2020 لمدة سنة ميلادية واحدة.

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وأوضح البنك أن هذه الاتفاق سيكون لها أثر مباشر على القوائم المالية للبنك خلال العامين الحالي والمقبل.

كما أعلن البنك توقيع عقد آخر مع نفس الشركة بقيمة تبلغ 21,8 مليون ريال، وذلك لتقديم خدمات حماية محفظة التمويل العقاري الخاصة بعملاء البنك، وستبدأ التغطية من يوم 8 أكتوبر 2020 م و لمدة سنة ميلادية واحدة.

وحقق بنك الجزيرة تراجعا في صافي أرباحه خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 34.2%. وبلغت صافي أرباح البنك 165.8 مليون ريال، مقابل 251.8 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال النصف الأول، تراجعت أرباح البنك بنسبة 28.7% إلى 347.4 مليون ريال، مقابل 486.8 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.