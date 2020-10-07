استقالة الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة 

أعلن بنك الجزيرة، اليوم الأربعاء، عن استقالة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك.

وقال البنك في بيان للسوق المالية السعودية تداول إن مجلس الإدارة، وافق على قبول استقالة نبيل بن داود الحوشان من منصبه كعضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك، وذلك اعتباراً من اليوم لظروفه الخاصة.

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وقرر مجلس الإدارة خلال اجتماعه تكليف أحمد سفيان الحسن، كرئيس تنفيذي مكلف للبنك لحين استكمال مسوغات تعيين رئيساً تنفيذياً والحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي على تعيينه، وذلك حسب ما تنص عليه متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف المؤسسة.

وتراجعت أرباح البنك خلال الربع الثاني من العام الجاري بـ 34.2%. وبلغت صافي أرباح البنك 165.8 مليون ريال، مقابل 251.8 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال النصف الأول، تراجعت أرباح البنك بنسبة 28.7% إلى 347.4 مليون ريال، مقابل 486.8 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.