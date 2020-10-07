ستاندرد تشارترد يلغي 100 وظيفة بالإمارات

قام بنك ستاندرد تشارترد بإلغاء أكثر من 100 وظيفة في الإمارات، في إطار جهوده لتقليص مصاريفه في العالم.

وستتركز التخفيضات على قسم الأفراد والخدمات المصرفية العالمية، وفقا لما نقلته بلومبيرغ عن مصدرين مطلعين. ولدى البنك 1700 موظف في دولة الإمارات العربية.

وأكد متحدث باسم البنك قيام البنك بإلغاء تلك الوظائف. وقال إن البنك سيدفع للموظفين الذين سيتم تسريحهم ما يعادل رواتبهم حتى نهاية العام، بجانب مكافأة نهاية الخدمة.

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وتعد الإمارات أكبر سوق لبنك ستاندرد تشارترد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وعانت المنطقة من أوضاع صعبة خلال النصف الأول من 2020، بعد تراجع أسعار النفط.

وأظهر تحليل أجرته وكالة بلومبرغ، في وقت سابق، أن أكثر من 30 بنكا عالميا في كل من أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا وإفريقيا عاودوا تقليص عدد موظفيهم بعد أن توقفوا عن فعل ذلك خلال فترة إجراءات الإغلاق بفعل أزمة كورونا.

وأشار التحليل إلى أن إجمالي الخسائر في الوظائف المعلن عنها في القطاع المصرفي منذ بداية هذا العام يصل إلى نحو 64 ألف وظيفة.

وكان سيتي غروب قد أعلن هذا الأسبوع استئنافه لخفض الوظائف مستهدفاً أقل من 1% من القوى العاملة العالمية لديه.