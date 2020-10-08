البنك العربي الوطني يعين عبيد الرشيد رئيسا تنفيذيا

أعلن البنك العربي الوطني، اليوم الخميس، عن تعيين عبيد عبدالله الرشيد عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي اعتباراً من فبراير 2021 خلفاً لروبير مارون عيد الذي تقدم باستقالته نظرا لظروفه الخاصة.

وشغل عبيد الرشيد منصب نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والتجزئة المصرفية في "البنك العربي الوطني" منذ عام 2011 كما ويمتلك خبرة مصرفية جاوزت 30 عاما تقلد خلالها مناصب قيادية عديدة في البنك.

والرشيد حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال عام 1983 من "جامعة هوسية ستيت بولاية كاليفورنيا الولايات المتحدة الأميركية.