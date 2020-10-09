لمواجهة ضعف الليرة.. المركزي التركي يشدد سياسة الفائدة

رفع البنك المركزي التركي اليوم الجمعة أسعار الفائدة في عملياته لمبادلة الليرة إلى 11.75% من 10.25%، مواصلا خطوات تشديد إضافية في مواجهة ضعف الليرة بعد أن زاد على نحو مفاجئ سعر الفائدة الرئيسي الشهر الماضي.



وبعد أن رفع الفائدة في عملياته للمبادلة، صعدت الليرة إلى نحو 7.90 مقابل الدولار الأميركي من المستوى القياسي المنخفض البالغ 7.9550 الذي سجلته في وقت سابق اليوم. وتراجعت العملة التركية قليلا إلى 7.9375.

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وفي الشهر الماضي، رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس إلى 10.25%، بعد أن لجأ إلى تشديد سياسته بشكل غير مباشر لأسابيع لدعم الليرة التي تراجعت لأدنى مستوى على الإطلاق.



ودفع رفع أسعار الفائدة المتوسط المرجح لتكلفة التمويل إلى 11.56% بحلول أمس الخميس من مستوى منخفض 7.34% في يوليو.

وسجلت الليرة التركية أضعف مستوياتها في نحو أسبوع يوم الثلاثاء الماضي بفعل بواعث القلق من احتمال فرض عقوبات بعد أن نشرت بلومبرغ أن أنقرة ستختبر قريبا منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 التي اشترتها، وما يبدو أنه تصاعد للتوترات مع الاتحاد الأوروبي.

وفقدت الليرة حوالي 0.5% لتسجل 7.8 مقابل الدولار الثلاثاء.

وسبق أن لوحت واشنطن بفرض عقوبات بسبب منظومة الصواريخ إس-400 التي اشترتها تركيا العام الماضي لكنها لم تستخدمها حتى الآن.

وقالت بلومبرغ إن أنقرة ستجري اختبارا شاملا لها الأسبوع القادم. ولم يصدر تعليق عن وزارة الدفاع.

وتصاعدت أيضا مخاطر فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي بعد أن أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن القرارات المتخذة خلال قمة للاتحاد في وقت سابق هذا الشهر غير كافية لتجاوز الخلافات الدائرة مع اليونان وقبرص بخصوص الحقوق البحرية.