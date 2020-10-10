استطلاع للبنك المركزي: الناتج الإجمالي في الأرجنتين سيهبط 11.8%

قال استطلاع للبنك المركزي الأرجنتيني لآراء الاقتصاديين والمحللين يوم الجمعة، إن من المتوقع انكماش الاقتصاد الأرجنتيني 11.8% في 2020 في توقع أكثر تفاؤلا قليلا من التقدير السابق بانخفاض قدره 21.1%.

ويتوقع استطلاع توقعات السوق للبنك أن يبلغ التضخم 36.9% في 2020. وأشار الاستطلاع إلى أنه من المتوقع أن تقفز الأسعار 3% في سبتمبر/أيلول.

وأظهر الاستطلاع أنه "خلال الربع الثالث من 2020 سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي 9.8% مقارنة بالربع الثاني من 2020، ما يشير إلى أن فترة التأثير الأكبر لجائحة كورونا قد انتهت ".