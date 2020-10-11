نايف العبدالكريم رئيساً تنفيذياً جديداً لبنك "الجزيرة"

أعلن بنك الجزيرة موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي والمتضمنة عدم الممانعة على تعيين نايف بن عبدالكريم العبدالكريم رئيساً تنفيذياً لبنك الجزيرة.

وكان مجلس الإدارة قد قرر تعيينه في هذا المنصب خلال اجتماعه المنعقد في تاريخ 20 صفر 1442هـ الموافق 07 أكتوبر 2020، اعتباراً من تاريخ 01 نوفمبر 2020.

وحاز نايف بن عبدالكريم العبدالكريم على درجة ماجستير العلوم في إدارة الأعمال من جامعة إلينوي في شيكاغو في الولايات المتحدة ويحظى بسيرة مهنية وخبرة إدارية متميزة تمتد لأكثر من 21 عاماً في القطاع البنكي.

حيث تقلد خلالها العديد من المناصب الإدارية والقيادية من ضمنها منصب نائب العضو المنتدب لمصرفية الأفراد و إدارة الثروات في بنك "ساب".

كما شغل نايف عضوية مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية لـ"ساند" و"ساب تكافل"، وعضو في مجلس إدارة "سمة" و"إتش إس بي سي" السعودية، ورئيساً لمجلس إدارة وكالة "ساب" للتأمين.