بنك إنجلترا يبحث جاهزية البنوك لتحمّل أسعار فائدة سلبية

طلب بنك إنجلترا من البنوك اليوم، معلومات عن مدى جاهزيتها لاحتمالية وصول معدلات الفائدة إلى صفر أو معدلات الفائدة السلبية.

وقال نائب محافظ بنك إنجلترا سام وود، إنه يريد معرفة ما إذا كانت هناك أي تحديات تكنولوجية تواجهها البنوك لتطبيق معدلات صفرية أو سلبية.

موضوع يهمك أظهرت وثيقة تسعير، اليوم الاثنين، أن الكويت حددت سعر البيع الرسمي لخام التصدير الكويتي عند 50 سنتا للبرميل دون متوسط... الكويت تبقي على سعر خام التصدير لآسيا دون تغيير في نوفمبر طاقة

ويأتي ذلك بعد إعلان المركزي الشهر الماضي عن دراسة كيفية خفض معدلات الفائدة إلى ما دون الصفر إذا لزم الأمر.

يُشار إلى أن بنك إنجلترا كان قد خفض أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي منخفض عند صفر فاصل واحد في المئة بداية الأزمة، ومن المتوقع أن تكون خطوته التالية زيادة في برنامج شراء السندات البالغ 745 مليار جنيه استرليني في نوفمبر المقبل.