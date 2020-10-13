الراجحي المالية لـ"العربية": مكرر القيمة الدفترية مزيج بين الأهلي وسامبا بعد الاندماج

قال مازن السديري رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال إن مكرر القيمة الدفترية للكيان الجديد سيكون مزيجا بين الأهلي وسامبا بعد الاندماج وقابل للارتفاع.

وتوقع السديري أن تصل القيمة الدفترية لـ"الأهلي كابيتال" إلى 1.5 مليار ريال بنهاية العام الحالي والقيمة الدفترية لسامبا 1.1 مليار ريال، وهو ما يعني أن المركب بينهم والوزن سيكون 1.4 مليار ريال، بحيث يتداول السهم مع بدء الاندماج العام المقبل بحدود 42 ريالا.

وأضاف السديري في لقاء مع "العربية" "عملية التآزر بين الشركتين سيرفع متوسط تكلفة مضاعف بما يعادل 1.1 مليار ريال والوصول لهذا الانسجام والتعاضد سيظهر خلال سنتين. قد يرتفع المضاعف إلى 1.5 مليار ريال لكنه غير مكرر. السوق سينظر أكثر لمكرر القيمة الدفترية".

وتابع " مكرر "ساب" للقيمة الدفترية قبل الاندماج بحدود 1.1مليار ريال أيضا الأهلي كمكرر 1.8 مليار ريال. وبحال استطاع الأهلي رفع العائد على رأس المال لسامبا إلى مستوى قريب من مستواه، وهو ما يعني أن الكيان الجديد بإمكانه الحصول على مكرر ومضاعف مكرر قيمة دفترية بحدود 1.8مليار يال، وهو ما يفسر التوقعات بارتفاع من 1.4 مليار ريال إلى 1.8 مليار ريال وهي نسبة عالية لكن كل ذلك يعتمد على الفترة القادمة".

موضوع يهمك أشار وسيم جمعة، مدير إدارة الموجودات في كابيتال للاستثمارات إلى أن سعر صفقة الاندماج بين "الأهلي" و"سامبا" يعتبر عادلا... كيف يستفيد الاقتصاد السعودي من اندماج "الأهلي التجاري" و"سامبا"؟ قصص خاصة

وتوقع السديري أن لا يشهد السوق السعودي عمليات اندماج أخرى بالقطاع البنكي بسبب المخاوف في أن كثرة الاندماجات ترفع تركيز كل بنك في إقراضه وهو أمر لا يعد صحيا ويحمل الكثير من المخاطر. وأضاف "البلدان النامية تركز على مبدأ ارتفاع عدد البنوك حتى يكون التركيز النسبي من 10 إلى 15%. ويجب علينا البحث في الهدف من الاندماج. هل يمكن أن يحدث توافق وتقارب في الأهداف بين البنوك؟ لا أعتقد أن البنك المركزي أيضاً يسعر لرفع التركيز بين البنوك في السعودية".

وتابع "البنوك في السعودية لا تزال قادرة على المنافسة رغم وجود كيانات كبيرة. وزن الاقتراض المؤسسي بدأ بالانخفاض في سوق الإقراض السعودي لصالح الأفراد بسبب الاقراض العقاري. ونتوقع نمو الاقراض العقاري بالارتفاع بـ30% ويمكن أن يضيف 80 مليار السنة القادمة."

من المنتظر أن تفرز عملية اندماج البنك الأهلي التجاري السعودي ومجموعة سامبا المالية كيانا عملاقا سواء على المستوى المحلي أو المستوى الإقليمي.

وسيؤدي الاندماج إلى تكوين منشأة مالية بقيمة أصول تبلغ 837 مليار ريال والتي تعادل 223 مليار دولار أميركي، مما سيضع البنك الدامج في مركز متميز قادر على تعزيز مساهمته في التحول الإيجابي للقطاع المصرفي في المملكة والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

ومن المتوقع أن يؤدي الاندماج إلى تحقيق وفورات سنوية في التكاليف للبنك الدامج بقيمة 800 مليون ريال تقریبا بما يعادل 213 مليون دولار.

وستتحقق هذه الوفورات على مراحل وبعد اكتمال أعمال دمج البنكين، كما تمثل هذه الوفورات نسبة 9%، من قاعدة التكلفة المجمعة للبنكين وإمكانية تحقيق قيمة عالية من خلال الحجم المتزايد وتبادل أفضل الممارسات ومكاسب الكفاءة السنوية.

ومن المتوقع أن تكون هناك منافع مشتركة محتملة في الإيرادات بين البنكين، وأن تبلغ التكاليف النقدية غير المكررة لدمج أعمال البنكين حوالي 1.1 مليار ريال بما يعادل 293 مليون دولار.

ونتيجة لهذه المنافع المشتركة، يتوقع أن يحقق الاندماج نموا في معدل الربح لكل سهم ( Earnings per Share ) لكل من مساهمي البنك الأهلي ومجموعة سامبا وذلك بالاستناد إلى النتائج المالية لكل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا للنصف الأول للسنة المالية 2020م على أساس سنوي وذلك بعد اكتمال تحقيق المنافع المذكورة وخصم التكاليف النقدية غير المكررة للاندماج الفعلي.

سيصبح البنك الدامج أكبر بنك في المملكة بقيمة سوقية تبلغ 171 مليار ريال سعودي بما يعادل 46 مليار دولار، وعلى الصعيد المحلي، سيصبح البنك الدامج أكبر بنك في المملكة من خلال خدمة حوالي 25% من قطاعي مصرفية الأفراد والمصرفية التجارية.

كما سيكون للبنك الدامج أصولا تبلغ قيمتها 837 مليار ريال والتي تمثل ما نسبته 32% من الحصة السوقية، وقروض عاملة تبلغ قيمتها 468 مليار ريال بما يعادل 125 مليار دولار والتي تمثل ما نسبته 29% من الحصة السوقية، وودائع بقيمة حوالي 568 مليار ريال بما يعادل 151 مليار دولار، والتي تمثل ما نسبته 30% من الحصة السوقية، ودخل تشغيلي نصف سنوي يبلغ حوالي 15 مليار ريال بما يعادل 4 مليارات دولار والذي تمثل ما نسبته 30% من الحصة السوقية، وصافي دخل يبلغ حوالي 7 مليارات ريال بما يعادل 2 مليار دولار، والذي يمثل ما نسبته 38% من الحصة السوقية، وقاعدة حقوق ملكية مجمعة تبلغ 120 مليار ريال بما يعادل 32 مليار دولار.