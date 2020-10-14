أرباح رابع أكبر البنوك الأميركية تهبط 57%

أعلن ويلز فارجو آند كو اليوم الأربعاء، نزول أرباحه في الربع الثالث من العام 57%، إذ انكمش دفتر قروض البنك وتضرر صافي الدخل بفعل أسعار الفائدة التي صارت قرب الصفر وارتفاع التكاليف.

وبلغ صافي دخل الفوائد لرابع أكبر بنك أميركي 9.4 مليار دولار، بانخفاض 512 مليون دولار عن الربع الثاني، إذ تقلص دفتر قروضه 2%. وهبط صافي الإيرادات 14%.

موضوع يهمك أعلنت مجموعة غولدمان ساكس عن زيادة 94% في الأرباح الفصلية اليوم الأربعاء، مدفوعة بعودة ارتفاع أنشطة إبرام الصفقات... أرباح غولدمان ساكس تزيد لمثليها بفضل ارتفاع نشاط التداول بنوك وتمويل

وقال ويلز فارجو إن المخصصات لخسائر الائتمان المرتبطة بالقروض بلغت 20.5 مليار دولار، دون تغيير عن ربع السنة السابق. وأعلن البنك عن صافي دخل عائد للمساهمين العاديين 1.72 مليار دولار، بما يعادل 42 سنتا للسهم، بالنسبة لربع السنة المنتهي في 30 سبتمبر أيلول، مقارنة مع 4.04 مليار دولار، أو 92 سنتا للسهم، قبل عام.

وكان المحللون يتوقعون ربحا 45 سنتا للسهم، بحسب بيانات رفينيتيف.

