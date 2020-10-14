أبوظبي الأول ينفي أي محادثات اندماج مع أبوظبي الإسلامي

قال بنك أبوظبي الأول، اليوم الأربعاء، إنه متمسك بالموقف الذي اتخذه في 2019 بشأن عدم دخوله في أي محادثات اندماج مع بنك أبوظبي الإسلامي.

يأتي ذلك بعد إعلان بنك لئومي إنه أصدر ضمانا مصرفيا مقوما بالدولار لبنك أبوظبي الأول، وهو الأول لبنك إماراتي، بعد أن وقعت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة اتفاقا لتطبيع العلاقات الشهر الماضي.

موضوع يهمك قال الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" سلطان الجابر، اليوم الأربعاء، إن الشركة تبحث التوسع في الطاقة... رئيس "أدنوك": نبحث التوسع في الطاقة الخضراء شركات

ووقع لئومي، ثاني أكبر بنك في إسرائيل، مذكرة تفاهم الشهر الماضي مع بنك أبوظبي الأول وكذلك بنك الإمارات دبي الوطني، وقال إن الاتفاقين سيساهمان في تمكين الدولتين من إقامة علاقات اقتصادية.

وقال اليوم الأربعاء، إن الضمان جاء بطلب من تال أفيشين التي تمثل عدة شركات طيران دولية في إسرائيل. ووقعت تال اتفاق تعاون مع الاتحاد للطيران سيتيح للإسرائيليين الطيران على متن الاتحاد مع رحلات ربط في الأردن وتركيا أو اليونان.

وقال لئومي إن الضمان المصرفي لبنك أبوظبي الأول، أحد أكبر البنوك في منطقة الشرق الأوسط، سيضمن مدفوعات لتذاكر الطيران التي تشتريها تال أفيشين من الاتحاد.