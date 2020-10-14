S&P: بنوك الخليج ستشهد عهدا جديدا للتأقلم مع تراجع الربحية

توقع تقرير لوكالة S&P أن البنوك الخليجية ستشهد "عهدا جديدا"، للتعامل من الظروف المستجدة على الساحة، التي ستتميز بتراجع مستويات الربحية.

وأشار التقرير إلى أن تداعيات جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط، سيدفع بنوك المنطقة إلى تغيير نمط أعمالها للتأقلم على انخفاض مستويات الربحية وجودة الأصول، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى المزيد من الاندماجات وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية لتخفيض النفقات.

وأشار التقرير إلى اندماج بنكي "الأهلي" و"سامبا" في السعودية يمثل الموجة الأولى من عمليات الاندماج المصرفية في المنطقة، بدعم من سعي المساهمين لإعادة ترتيب أصولهم ومحافظهم، وهو ما قد تتبعه موجة ثانية من عمليات الاندماج للتأقلم مع البيئة المصرفية الجديدة.

وتوقع التقرير ارتفاع نسبة القروض المتعثرة إلى مابين 5%، إلى 6%، خلال العامين المقبلين. وانخفاض مستويات الإقراض إلى 5%.