بنك المشرق يقرض دانة غاز 90 مليون دولار

أعلنت شركة دانة غاز، اليوم الخميس، عن حصولها على تسهيل ائتماني بقيمة 90 مليون دولار من بنك المشرق الإماراتي.

يستحق هذا التسهيل الائتماني خلال عام واحد، وبمعدل فائدة أولي مقداره 3٪ سنوياً فوق سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن "ليبور" (ليبور+3%). وتملك الشركة خيار تمديد هذا التسهيل الائتماني لأربع سنوات إضافية.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان دانة غاز خلال الربع الثاني من العام الجاري أنها تدرس الخيارات المالية المتاحة لتسوية صكوكها في موعد الاستحقاق. وبالإضافة لاستخدام الاحتياطيات النقدية المتوفرة لدى الشركة، فإن التسهيل الائتماني الجديد سيمكن الشركة من السداد الكامل لصكوكها التي تستحق بتاريخ 31 أكتوبر 2020 والتي يبلغ إجمالي قيمتها 309 ملايين دولار.

وستقوم الشركة بتسديد التسهيل الائتماني المقدم من بنك المشرق عند استكمال خطط بيع أصولها في مصر.

وقال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: "هذا التسهيل الائتماني هو شهادة راسخة على وضع شركة دانة غاز التشغيلي والمالي القوي، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها الأسواق حالياً نتيجة الجائحة العالمية وما فرضته من تحديات وتبعات سلبية على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط والغاز. وسيمكننا مركزنا المالي المتين من سداد التسهيل الائتماني بالكامل بمجرد الانتهاء من عملية بيع أصولنا في مصر. ونحن مسرورون للغاية لبدء هذه الشراكة مع بنك المشرق ونتطلع قدمًا لتطويرها مستقبلا".