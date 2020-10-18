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تراجع أرباح بنك "فيصل الإسلامي" 35% في 9 أشهر

المصدر: القاهرة – العربية.نت
بنك فيصل الإسلامي المصري
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أظهرت المؤشرات المالية لبنك فيصل الإسلامي المصري، تراجع أرباحه بنسبة 35.74% على أساس سنوي، خلال أول 9 أشهر من العام الحالي.

وأوضح البنك في بيان تلقت البورصة المصرية، اليوم الأحد، أنه حقق أرباحاً بلغت نحو 1.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت نحو 2.05 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي ليفقد نحو 0.75 مليار جنيه من إجمالي الأرباح.

وحقق البنك إيرادات بلغت نحو 6.89 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2020، مقابل إيرادات بلغت نحو 6.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت نحو 1.44%.

وأشارت البيانات إلى أن "فيصل الإسلامي" حقق صافي ربح مجمع بلغ نحو 826.55 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل نحو 1.35 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت نحو 38.8%.

كما تراجع صافي دخل البنك من العائد خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 2.02 مليار جنيه، مقابل نحو 2.12 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقاً للقوائم المستقلة سجل البنك صافي ربح بلغ 791.6 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2020، مقابل 1.36 مليار جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقاً للقوائم المستقلة سجل البنك صافي ربح بلغ 791.6 مليون جنيه منذ بداية يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 1.36 مليار جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت نحو 41.8%.

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