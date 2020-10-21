353 مليون درهم أرباح مصرف الشارقة الإسلامي في 9 أشهر

حقق مصرف الشارقة الإسلامي ارتفاعاً في أرباحه التشغيلية، حيث بلغت 504.7 مليون درهم، مقابل 465.7 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق، قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة، بارتفاع 8.4% في حين بلغ صافي الربح 353.4 مليون درهم، عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020، مقارنةً بـ 415.4 مليون درهم عن نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض 14.9% نتيجة لارتفاع صافي مخصصات انخفاض القيمة، والتي وصلت إلى 151.3 مليون درهم، مقارنة 50.3 مليون درهم عن العام السابق بارتفاع 101.1 مليون درهم ما يعادل 201.1%.

وقد أظهرت الميزانية العمومية للمصرف، ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 15% لتصل إلى 53.3 مليار درهم عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020، مقارنة بمبلغ 46.4 مليار درهم عن العام السابق.

واستمر المصرف في تنويع محفظته التمويلية في مختلف القطاعات الاقتصادية واتباع سياسة الائتمان الحكيمة، والتي تأخذ بعين الاعتبار آثار التقلبات السوقية على عمليات المصرف، فقد ارتفع إجمالي تمويلات العملاء إلى مبلغ 29.5 مليار درهم بزيادة قدرها 4.4 مليار درهم ما يعادل 17.5% مقارنة بـ 25.1 مليار درهم عن العام السابق.

واستطاع المصرف جذب حجم أكبر من ودائع العملاء خلال العام، حيث ارتفعت الودائع بنسبة 19.4% ليصل إجمالي الودائع 32.6 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 27.3 مليار درهم بنهاية عام 2019.