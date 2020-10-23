"دبي التجاري" يصدر سندات بـ 600 مليون دولار

أعلن بنك دبي التجاري، إصداره سندات إضافية للشق الأول لرأس المال غير قابلة للاستدعاء بأجل استحقاق 6 سنوات، وبقيمة 600 مليون دولار.

وذكر البنك، أمس، في بيان لسوق دبي المالي، إنه سيتم إدراج هذه السندات في بورصتي "يورونكست دبلن" و"ناسداك دبي".

وأشار إلى أنه وصل إلى الحجم المستهدف بقيمة 600 مليون دولار بسعر 6%، حيث يعد هذا السعر أقل نسبة فائدة من جهة الإصدارات المصرفية في دبي حتى الآن.

وأوضح "دبي التجاري" أن الإصدار سيساعده في تأسيس قاعدة قوية، لدعم فرص الأعمال المستقبلية له في الوقت الحالي، وفي السنوات المقبلة.