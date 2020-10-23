"التجاري الدولي" يؤكد تنحي هشام عز العرب من منصبه

قال البنك التجاري الدولي في مصر اليوم الجمعة إن رئيس مجلس إدارته هشام عز العرب قرر ترك منصبه بشكل فوري، وذلك بعد تلقي البنك خطابا من البنك المركزي لتنحيته.



وقال التجاري الدولي إنه سيعكف على التحقق مما تضمنته ملاحظات البنك المركزي المصري. وقال إن مجلس إدارته قرر بالإجماع تعيين شريف سامي رئيسا غير تنفيذي لمجلس الإدارة بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.

وأكد البنك التجاري الدولي إنه ملتزم بإيلاء العناية الواجبة لكافة ما يرد من البنك المركزي المصري من ملاحظات رقابية.

وأضاف "سيتم التحقق مما تضمنته ملاحظات البنك المركزي المصري فور ورودها للبنك".

ولدى البنك التجاري الدولي حيازات أجنبية كبيرة وصاحب أكبر رأسمال سوقي في البورصة المصرية بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه. وقال تقرير البنك السنوي في 2019 إنه يشكل أكثر من 43% من مؤشر الأسهم القيادية إي.جي.إكس30.



وعز العرب الذي يتولى رئاسة مجلس الإدارة منذ 2002 من أبرز المصرفيين في البلاد ومن الشخصيات المعروفة في مجتمع التمويل بالشرق الأوسط.

وكانت مواقع وصحف مصرية قد نشرت ما قالت إنه بيان منسوب للبنك المركزي المصري، يتضمن إقالة عز العرب.

مخالفات جسيمة

وجاء في تقرير نشرته صحيفة "المصري اليوم" أن البيان المتداول تضمن "وجود مخالفات جسيمة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتعليمات الرقابية، والقرارات الصادرة عن البنك المركزي والأعراف والممارسات المصرفية السليمة، بالإضافة إلى الضعف الشديد لإجراءات الرقابة على منح ومتابعة الائتمان ومصداقيتها، وإهدار جميع الأسس المصرفية من أساسها".

وقال التقرير أيضا: "وجود أوجه قصور حادة في بيئة الرقابة الداخلية، ما نتجت عنه خسائر مالية ضخمة".

وفي السياق نفسه، أوقفت إدارة البورصة التداول على سهم البنك التجاري الدولي خلال جلسة نهاية الأسبوع، وذكرت في بيان أن الإيقاف بناء على قرار من هيئة الرقابة المالية، ومن المنتظر أن يتم إصدار بيان بأسباب الإيقاف.

وقرر البنك المركزي تعيين أحد أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين رئيسًا غير تنفيذي لمجلس إدارة البنك التجاري الدولي، وموافاته بطلب تعديل بيانات التسجيل حتى يتسنى له اتخاذ اللازم في هذا الشأن، علمًا أن مجلس إدارة البنك يتحمل المسؤولية القانونية عن تنفيذ هذا القرار.

تقلبات حادة للسهم

هوت أسهم البنك التجاري الدولي بمصر المدرجة في لندن أكثر من 40% في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة قبل أن تسترد خسائرها وترتفع قليلاً عن مستوى الفتح، وذلك عقب تقارير حول إقالة رئيس البنك من منصبه.

ويعتبر البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج في مصر، وللمستثمرين الأجانب حيازات كبيرة فيه. ورئيس مجلس إدارته هشام عز العرب من بين كبار المصرفيين في البلاد ويحظى بشهرة واسعة في عالم المال في الشرق الأوسط.

وانخفضت شهادات الإيداع الدولية للبنك في لندن بما يصل إلى 41% صباح اليوم الجمعة قبل أن تتعافى ليجري تداولها مرتفعة خلال الجلسة. وانخفضت شهادات الإيداع الدولية 17% أمس الخميس.

وتظهر بيانات رفينيتيف أن آخر تداولات لأسهم البنك المدرجة في القاهرة كانت في 21 أكتوبر.