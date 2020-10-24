أبوظبي الإسلامي يتيح استخدام خدمة جديدة للدفع الإلكتروني

كشف مصرف أبوظبي الإسلامي عن بدء تزويد عملائه بخدمة Apple Pay للدفع الإلكتروني، والتي تُعد الوسيلة الأكثر أمناً وخصوصية للدفع. وتُساعد هذه الخدمة العملاء على تجنب تقديم بطاقات الدفع الخاصة بهم لأي شخص وتفادي الضغط على أي أزرار أو الدفع نقداً، فضلاً عن الاستفادة من قدرات هواتف iPhone لحماية جميع عمليات الدفع.

وتسمح وسيلة الدفع الرائدة للعملاء بإتمام عمليات الدفع عبر تقريب هواتف iPhone أو ساعات Apple Watch الخاصة بهم من أجهزة الدفع.

وقال فيليب كينغ، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: "ستُسهم الميزة الجديدة إلى جانب خدماتنا المصرفية الرقمية في منح حاملي بطاقات مصرف أبوظبي الإسلامي وسيلة أشمل لإتمام عمليات الدفع لمشترياتهم، وباقة أوسع من الخيارات والمزيد من الأمن والراحة".

وشهدت حلول الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها مصرف أبوظبي الإسلامي، والتي تُشكل أساس استراتيجيته للنمو، إقبالاً كبيراً خلال فترة الجائحة، حيث بلغت نسبة مستخدمي القنوات الرقمية للمصرف 75% من إجمالي عملائه، وأُجريت من خلالها 97% من عمليات تحويل الأموال.

وتُجرى حالياً أكثر من مليوني عملية مالية شهرياً عبر تطبيق المصرف للأجهزة الذكية. وكان المصرف قد طرح مؤخراً خدمة رقمية تُمكّن العملاء من تحديد مواعيد زيارتهم لفروعه بشكل مسبق، بينما أصبح بمقدورهم في الوقت الراهن تعديل بياناتهم الشخصية الأساسية إلكترونيا.