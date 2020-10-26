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مصاريف العمليات تهبط بأرباح مصرف الراجحي 3% في الربع الثالث

الراجحي
مصرف الراجحي
بنوك السعودية

مصاريف العمليات تهبط بأرباح مصرف الراجحي 3% في الربع الثالث

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العربية.نت

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تراجعت صافي أرباح مصرف الراجحي بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 2.96% إلى 2.66 مليار ريال مقابل 2.74مليار ريال للربع الثالث من العام الماضي، بسبب ارتفاع مصاريف العمليات.

وأوضح المصرف في بيان له على "تداول" أن انخفاض صافي الربح يعود إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات، الذي جاء نتيجة ارتفاع رواتب ومزايا الموظفين والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى.

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وأشار إلى أنه في المقابل، انخفض مصروف الاستهلاك، ومخصص خسائر الائتمان، وارتفع إجمالي دخل العمليات، نتيجة ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، والدخل من رسوم الخدمات البنكية، والدخل من العمليات الأخرى.

وكانت أرباح مصرف الراجحي بالربع الثاني من 2020، قد انخفضت إلى 2.43 مليار ريال، مقابل 2.53 مليار ريال، في الربع الثاني من 2019، بتراجع 3.86%، ومقابل أرباح في الربع السابق 2.38 مليار ريال، بارتفاع 2.4%.

وتراجع صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات إلى 3.96 مليار ريال، مقابل 4.06 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع 2.3%.

وذكر مصرف الراجحي أن تراجع الأرباح بسبب انخفاض صافي الدخل نتيجة ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 2.9%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع بنود رواتب ومزايا الموظفين ومصروف الاستهلاك، بالإضافة إلى ارتفاع مصروف مخصص خسائر الائتمان من 386 مليون ريال إلى 458 مليون ريال بنسبة 18.8%.

وتراجعت أرباح مصرف الراجحي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020، إلى 7.47 مليار ريال مقابل 7.84 مليار، للفترة نفسها من عام 2019، بتراجع 4.68%.

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