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تراجع أرباح "الكويت الوطني" الفصلية 38% لتبلغ 58 مليون دينار

بنوك

تراجع أرباح "الكويت الوطني" الفصلية 38% لتبلغ 58 مليون دينار

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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تراجعت أرباح "بنك الكويت الوطني" بـ38% في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي لتبلغ 58 مليون دينار.

وقال البنك إن تراجع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود بشكل رئيسي إلى تضاعف مخصصات خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة لتبلغ 81 مليون دينار، بالإضافة إلى تراجع إيرادات التشغيل.

وأظهرت البيانات المالية لمجموعة بنك الكويت الوطني تراجع أرباح البنك في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 44.2% على أساس سنوي.

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وبحسب نتائج البنك للبورصة الكويتية، اليوم الاثنين، بلغت أرباح البنك خلال الفترة 168.676 مليون دينار (553.87 مليون دولار)، مقابل أرباح بقيمة 302.168 مليون دينار (992.21 مليون دولار) بالتسعة أشهر الأولى من عام 2019.

وقال البنك في بيان للبورصة إن تراجع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة وانخفاض صافي إيرادات التشغيل.

كذلك تراجعت أرباح "بنك بوبيان" المملوك بنسبة 60% للوطني بـ63% في الربع الثالث لتبلغ 6 ملايين دينار.

وعزا "بوبيان" تراجع الأرباح إلى ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة لتسجل 21 مليون دينار خلال الربع الثالث من العام، وانخفاض صافي إيرادات الأتعاب والعمولات.

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